- LIVE VIDEO: Afacerea ”Jidveian”. Mega-scandalul imobiliar ”Parc Residence Alpha” de la Alba Iulia scoate oamenii in strada O parte dintre cumparatorii apartamentelor din blocurile construite in centrul municipiului Alba Iulia, de firma Parc Residence Alpha, protesteaza miercuri fața de intrarea in ceea…

- Medicii de familie nu opresc protestele și amenința cu greva generala, daca se va pune in aplicare propunerea Casei Naționale de Asigurari de Sanatate (CNAS) prin care le sunt reduse semnificativ veniturile. Dupa Timișoara, și medicii din Targu Mureș și-au strigat nemulțumirile in strada și sunt deciși…

- Medicii din familie din Mureș vor protesta in strada. In acest sens președintele Patronatului Medicilor de Familie din Mureș, dr. Iulia Baila, a depus la Primaria Targu Mureș o cerere pentru avizarea pichetarii prefecturii, de cca. 100 de medici, zilnic, in perioada 16 – 19 ianuarie, intre orele 12.00…

- UNIUNEA NATIONALA A SINDICATELOR TESA DIN SANATATE organizeaza in data de 12 decembrie 2023 , o demonstrație de protest in fata cladirii Ministerului Sanatații , intre orele 12.30-14.30 ,conform autorizației primite de la Primaria Capitalei.Ministrul Alexandru Rafila fost de acord sa primeasca o…

- Sindicaliștii critica reorganizarea IPJ Constanța și susțin ca planificarea polițiștilor in ture de opt ore face ca uneori sa nu existe pe strada nicio patrula de Poliție Rutiera, iar alterori sa existe cazuri in care polițiștii sa fie chemați la munca de doua ori pe zi.