Guvernatorul Bancii Naționale a Romaniei, Mugur Isarescu, a explicat cine sunt romanii care se bucura dupa creșterea ratei dobanzii. Isarescu spune ca pentru a preveni o criza e nevoie și de masuri dure, insa spune ca bancile trebuie sa fie obligate sa caute lichiditate in piața.

Mai multe categorii de persoane care se afla in risc de deprivare materiala si de saracie extrema vor beneficia, o data la doua luni, de un tichet social in valoare de 250 de lei, a anuntat ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, in briefingul de la Palatul Victoria.

Guvernul se reuneste, miercuri, in sedinta, printre proiectele de pe ordinea de zi aflandu-se abilitarea Executivului de a emite ordonante in vacanta parlamentara si masuri pentru reducerea riscului seismic al cladirilor.

Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat joi, la Cluj, ca industria militara a Romaniei ar urma sa fie revigorata si ca exista deja foarte multe contacte in acest sens cu cele mai mari armate si firme in domeniu din lume.

Guvernul Romaniei a analizat un memorandum referitor la „liniile directoare privind atragerea investițiilor, ca urmare a relocarii companiilor din Federația Rusa, Ucraina și Belarus, in contextul actualei situații geostrategice", potrivit Profit.ro, care noteaza ca Palatul Victoria are in vedere…

Primaria Municipiului Timisoara a obtinut o finantare de 4 milioane de lei din fonduri europene nerambursabile pentru realizarea unui portal unic de interactiune a cetatenilor si firmelor cu administratia, dar si pentru digitalizarea arhivelor institutiei, potrivit news.ro.

Administrația Strazilor Bucuresti a finalizat lucrarile de punere in siguranta a zonei aferente Podului Ciurel, anunța, vineri, Primaria Capitalei. Au fost montate doua tipuri de parapete și un sistem cu lumina dinamica si alimentare solara, anunța Mediafax.

Trei sferturi din romani cred ca lucrurile merg in țara mai degraba intr-o direcție greșita, potrivit unui sondaj de opinie realizat de CURS, la nivel național, in perioada 2-11 martie 2022.