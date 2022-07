Guvernul recomandă din nou masca de protecție în interior și în mijloacele de transport în comun Guvernul recomanda din nou masca de protecție sanitara in spații interioare, mai ales in mijloacele de transport in comun, in contextul creșterii numarului de infectari cu COVID. Purtatorul de cuvant al Executivului a declarat ca „deocamdata nu avem in acest moment activat vreun cadru legal care sa genereze obligativitate”. Miniștrii cabinetului Ciuca au inceput sa […] The post Guvernul recomanda din nou masca de protecție in interior și in mijloacele de transport in comun appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Creșterea cazurilor de COVID din ultimele zile determina noi recomandari anunțate de Guvern. Purtatorul de cuvant al Executivului Dan Carbunaru, a spus ca Guvernul recomanda purtarea maștii de protecție in spațiile inchise, precum mijloacele de transport in comun. Recomandarile Guvernului in contextul…

- Ne intoarcem la purtatul maștii in interior? Guvernul recomanda masca in mijloacele de transport in comun sau incaperile aglomerate Ne intoarcem la purtatul maștii in interior? Guvernul recomanda masca in mijloacele de transport in comun sau incaperile aglomerate La nivelul Guvernului exista o preocupare…

- Organizația Mondiala a Sanatații cere guvernelor sa revina la masca de protecție obligatorie, pe fondul creșterii accelerate a numarului de cazuri COVID in Europa. O noua varianta Omicron, supramnumita ”Centaurus” se raspandește rapid, iar experții in sanatate sunt ingrijorați deoarece conține multe…

- Ministrul propus de PSD la Agricultura, Petre Daea, le-a cerut, miercuri, legumicultorilor sa foloseasca apa de care dispun pentru a-și uda culturile. Intrebat miercuri, dupa ședința PSD in care a fost votat pentru portofoliul Agriculturii, daca le cere și el agriculturilor sa nu ude gradinile, Petre…

- Franta le cere cetatenilor explicit sa poarte din nou masca de protectie sanitara in spatiile aglomerate, in contextul noului val de coronavirus. In acest moment, nu are grad obligatoriu, este doar o recomandare adresata celor care intra in spatiile aglomerate. Nu este singura tara europeana care reintroduce…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, un proiect care consolideaza activitatea Agenției Naționale a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI), iar institutia va putea recupera produse ale infractiunilor aflate inclusiv in jurisdictii offshore. „Acoperim un vid legislativ”, a declarat ministrul Justitiei,…

- Guvernul a aprobat planul de urgenta pentru securitatea aprovizionarii cu gaze naturale in Romania, care prevede mai multe masuri si proceduri care prin pot fi anulate, reduse sau eliminate efectele unor perturbari in aprovizionarea cu gaze naturale, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului, Dan…

- Italia a relaxat din nou restricțiile sanitare, dupa prima etapa inceputa pe 1 aprilie, cand a ieșit din starea de urgența. Turiștii care ajung in Peninsula nu mai au nevoie de certificatul sanitar și vor purta masca de protecție doar in mijloacele de transport in comun și in unele spații inchise. Incepand…