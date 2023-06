Stiri pe aceeasi tema

- Surse guvernamentale au declarat pentru Digi24.ro ca actul normativ pentru limitarea adaosului comercial la alimentele de baza va fi pus in transparența maine dimineața, iar masurile se vor aplica pentru o perioada de 3 luni.

- Guvernul și retailerii lucreaza la o lista de produse de baza, in acest moment fiind cateva propuneri, potrivit surselor Economedia. Printre produsele care ar putea fi prezente pe aceasta lista se afla: painea alba 300-500, telemea, lapte, malai 1kg, faina 000, iaurt, oua cofrag de 10, 4 carne pasare…

- LISTA alimentelor care se vor ieftini in urmatoarea perioada, dupa plafonarea impusa de Guvern LISTA alimentelor care se vor ieftini in urmatoarea perioada, dupa plafonarea impusa de Guvern Guvernul pregatește o ordonanța de urgența ca sa ieftineasca prețul la cateva alimente. In același document, producatorii…

- Alimentele de baza vor fi mai ieftine de luna viitoare. Preturile vor scadea prin plafonarea temporara a adaosului comercial. Adaos care ajunge și la 70% in multe cazuri. Lista cu alimentele care vor costa mai putin a ajuns deja la Guvern. Proiectul ar trebui adoptat peste o saptamana. Citește și: Accident…

- Retailerii prezenți in Romania vor reduce prețurile la mai multe alimente de baza pentru jumatate de an. Vor fi incluse mai multe alimente, printre care painea, laptele, branzeturile, carnea, ouale, faina sau uleiul. Guvernul a ajuns la un acord cu retailerii prezenți in Romania, pentru scaderea prețurilor…

- Este o zi decisiva pentru reducerea prețului la alimentele de baza Sursa articolului: SURSE: Prețurile alimentelor, reduse și PLAFONATE trei luni – Guvernul a primit lista cu mancarea ieftinita Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Mare atenție, șoferi! De astazi, 22 iunie 2023, incepe ridicarea mașinilor in Capitala. Anunțul a fost facut chiar de primarul Sectorului 2. CITESTE SI BREAKING NEWS Cum au ajuns marile hypermarketuri sa stranga Guvernul cu ușa: Ciolacu taie in carne vie (Surse) 12:40 341 Doliu in lumea automobilismului:…

- Mai multe legume, dar și unele tipuri de carne și pește s-ar putea scumpi. Prin decizia Comisiei Situații Excepționale (CSE) a fost revizuita lista produselor social importante la comercializarea carora se aplica adaosul comercial limitat, relateaza TV8. Potrivit CSE, acest lucru s-a facut pentru evitarea…