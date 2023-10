Stiri pe aceeasi tema

- Modificarile au fost decise in cadrul sedintei Consiliului de Administratie al Termoficare Constanta SRL din 18 august 2023, fiind publicate in Monitorul Oficial al Romaniei Nr. 4260 din 26 septembrie 2023.Termoficare Constanta SRL o are ca director economic provizoriu pe Ioana Tanase, cu mandat valabil…

- ”Metrorex doreste sa informeze ca, in urma proceselor de recrutare si selectie pentru functiile de Director General si Director Financiar (…) Consiliul de Administratie, prin Hotararea nr.1/28.09.2023 si Hotararea nr. 2/28.09.2023 a numit in functia de Director General pe doamna Mariana MICLAUS si pe…

- Societatea Rapid Credit I.F.N. S.A. a adoptat decizia nr. 11 08.08.2023 a Consiliului de Administratie, decizie ce s a afisat in Monitorul Oficial al Romaniei pe data de 11 septembrie 2023. Astfel, Consiliul de Administratie al Societatii Rapid Credit IFN S.A., este format din: ILICIA RODICA, presedinte;…

- Autoritatea tutelara pentru Ocolului Silvic Soimul Arieș Regia Autonoma, organizeaza concurs pentru selecția membrilor Consiliului de Administrație, pentru o perioada de 4 ani. Procedura de selecție cuprinde urmatoarele etape succesive: a) Etapa I – selecția dosarelor candidaților și interviu preliminar…

- Consiliul de administratie al COMCEREAL S.A., Tulcea convoaca in data de 27.09.2023, ora 10.00, la sediul societatii, Adunarea Generala a Actionarilor, in sedinta ordinara, la care vor fi indreptatiti sa participe si sa voteze actionarii inregistrati la sfarsitul zilei de 14.09.2023, considerata ca…

- In urma sedintei din data de 11.08.2023, membrii Consiliului de Conducere ARSVOM, au hotarat in unanimitate aprobarea in functia de Director Exploatare a lui Coroama Constantin, inregistrata prin Hotararea nr. 6 11.08.2023.In conformitate cu art.15, alin.3 din Regulamentul de organizare si functionare…

- AGA Neptun Olimp SA a fost convocata pentru 4.09.2023, ora 12.00, la sediul societatii Pe ordine de zi a sedintei AGA se regaseste numirea membrilor provizorii ai Consiliului de Administratie al societatii, consecinta a expirarii mandatului membrilor provizorii, stabilirea si aprobarea duratei mandatului…

- PNȚ Maniu-Mihalache (PNȚMM) adreseaza partidelor din „opoziția autentica” un apel la solidaritate și acțiune comuna pentru ca, in perspectiva proximei reuniuni UE pe tema aderarii la spațiul Schengen, sa convinga Guvernul austriac de justețea și stringența unui vot favorabil Romaniei. In acest context,…