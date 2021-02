Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, a depus sambata juramantul in fata presedintelui Italiei, Sergio Mattarella, in calitate de premier al unui guvern de uniune nationala, al 67-lea al republicii, chemat sa faca fata crizei coronavirusului si recesiunii economice, informeaza…

- Miscarea 5 Stele (M5S), care numara o treime dintre parlamentarii italieni, a decis miercuri sa suspende posibilul sau sprijin pentru Mario Draghi pana la publicarea programului sau, cu riscul de a intarzia formarea guvernului, relateaza AFP. M5S, anti-sistem, prevazuse initial un vot online, de miercuri…

- Mario Draghi, fost presedinte al Bancii Centrale Europene, a primit mandat miercuri din partea presedintelui italian Sergio Mattarella sa formeze un nou guvern, transmite Reuters, potrivit AGERPRES. Draghi urmeaza sa poarte negocieri cu partidele in incercarea de a strange sprijin politic…

- Matteo Renzi, care a declansat criza politica de la Roma dupa retragerea din coalitia de guvernare a micului sau partid, Italia Viva, ar vrea ca fostul sef al Bancii Centrale Europene, Mario Draghi, sa devina noul premier italian, au declarat pentru Reuters surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul.

- Premierul italian Giuseppe Conte a obtinut, marti, cu o majoritate limitata, votul de incredere in Senat, care ii permite sa ramana in functie dupa ce partenerul minoritar in coalitia de guvernare, partidul Viva, a decis sa se retraga, saptamana trecuta, in mijlocul pandemiei de Covid-19, transmite…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat ca nu are emotii in privinta alegerii sale la conducerea Camerei Deputatilor, adaugand ca are incredere in toti parlamentarii care compun coalitia de centru-dreapta.El a mers duminica la Palatul Parlamentului pentru a face formalitatile necesare preluarii…

