„Pentru ca in ultima perioada au aparut o serie de speculații in spațiul public, vreau sa fac cateva precizari legate de Pilonul II de pensii. Finalizarea cadrului legislativ privind dezvoltarea Pilonului II de pensii reprezinta una din prioritațile trimestrului urmator, iar in acest sens ne vom asigura ca nicio persoana nu va avea o pensie diminuata de la stat daca contribuie la Pilonul II de pensii”, a declarat premierul la inceputul ședinței Executivului. Pentru a face acest lucru, Dancila a precizat ca a format o echipa care poarta discuții cu administratorii de pensii private și cu asociațiile…