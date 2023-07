Guvernul pregătește noi taxe pentru români. Produsele care ar urma să se scumpească din septembrie Ministrul de Finanțe, Marcel Boloș, prezinta miercuri, 12 iulie, noi simulari privind eliminarea unor facilitați fiscale și creșteri de accize. Astfel, prețul mai multor produse ar urma sa creasca din septembrie ca urmare a modificarilor privind TVA-ul. De exemplu, mancarea animalelor de companie nu va mai beneficia de facilitați fiscale, urmand sa creasca taxa pe valoarea adaugata la 19% incepand din aceasta toamna. Aceeași masura o are in vedere guvernul și pentru produsele bio, suplimentele alimentare, care acum beneficiaza de un TVA de 9%. Surse din coaliție citate de Antena… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

