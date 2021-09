Guvernul pregătește introducerea certificatului verde. Documentul, obligatoriu după ce incidența depăsește 3 la mie Autoritațile se gandesc la introducerea certificatului verde, dupa modelul altor state, pentru a nu mai inchide activitațile economice la o rata de infectare de peste 3 la mie. In primul rand, trebuie sa fie adoptata hotararea CNSU, ca apoi sa fie hotarare de guvern in ședința de guvern. „Nu vreau sa mai inchidem activitațile economice […] The post Guvernul pregatește introducerea certificatului verde. Documentul, obligatoriu dupa ce incidența depasește 3 la mie first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

