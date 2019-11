Stiri pe aceeasi tema

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica seara, la Antena 3, ca liberalii se bazeaza 100% pe un numar de 238 de voturi pentru instalarea guvernului Ludovic Orban.„Am vorbit acum o ora cu dl Orban. Luate numar cu numar avem 238 de voturi 100%. Avem un membru ALDE cu operatie…

- Rareș Bogdan, prim-vicepreședinte PNL, a declarat la Antena 3 ca optimismul premierului desemnat, Ludovic Orban, in ceea ce privește investitura Guvernului se bazeaza pe ”numaratoare”. In opinia sa,...

- Primul premier roman de dupa revoluție (1989 - 1991), Petre Roman, a declarat duminica la Antena 3 ca și daca guvernul Ludovic Orban primește votul de investitura, ceea ce in opinia sa o sa se intample, o sa urmeze o situație politica foarte greu de controlat și cel mai complicat este ca PNL sa treaca…

- Dupa ce Tariceanu a batut palma cu PNL pentru susținerea investiturii Guvernului condus de Ludovic Orban, au aparut primele divergențe intre cele doua partide. Marul discordiei este Secția de investigare a infracțiunilor in justiție (SIIJ), secție pe care PNL promite ca o va desființa, iar in același…

- ”Eu le-am spus colegilor mei care negociaza ca ii rog un singur lucru, sa nu renunțe la principii și sa nu renunțe la toate condițiile pe care noi le-am prezentat și toate oferta electorala pe care noi am prezentat-o. In momentul in care am renunța la anumite condiții, ne-am trezi cu un electorat…

- Europarlamentarul PNL Rareș Bogdan a explicat, intr-o intervenție la Antena 3, ca prefera ca Guvernul Orban sa pice și sa-și asume situație, decat sa cedeze șantajului altor partide reprezentați de mana de parlamentari.

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, susține ca Mircea Diaconu este sabotat de unii jurnaliști de la Antena 3, ca parte a jocului facut de gașca din jurul premierului Viorica Dancila.Citește și: Rareș Bogdan arunca in aer scena politica: Eu nu pot sa stau la masa cu Tariceanu și Tudose/ VIDEO…

- Varujan Vosganian a declarat ca optiunea ruperii aliantei ALDE-PSD este deschisa si ca au existat discutii cu premierul Viorica Dancila despre o posibila restructurare guvernamentala si alocarea unui numar "considerabil" de portofolii catre ALDE-ProRomania. "Noi am avut o discutie (cu Viorica Dancila-n.red.)…