- Potrivit Constitutiei, premierul si ministrii trebuie sa depuna juramantul ”in fata” presedintelui Romaniei. Numai ca Ludovic Orban si intreg Cabinetul sau se afla in izolare, pe fond de Coronavirus. Chiar daca testul ministrilor a iesit negativ, demnitarii trebuie sa mai ramana la domiciliu inca 14…

- Miniștrii din Guvernul Orban 2 sunt audiați in Parlament in condiții de criza: prin videoconferința, timp scurtat drastic și poarta maști de protecție. In Parlament au inceput la ora 9 audirile miniștrilor din Guvernul Orban 2. Audierile au loc prin videoconferința, miniștrii find in autoizolare. Sunt…

- O premiera in politica din Romania, Guvernul Ludovic Orban, in aceeasi componenta cu cea care a fost demisa, in februarie, prin motiune de cenzura, va fi investit, sambata, prin acordul tuturor partidelor, care vor sa opreasca criza politica, in plina criza de coronavirus. Pentru ca tara trebuie sa…

- Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a sustinut in urma cu putin timp, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa."Domnul Florin Citu si a depus astazi mandatul de prim ministru desemnat, un gest politic pe care il respect. Este o hotarare care dovedeste maturitate politica, in contextul complicat…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, a susținut joi, 12 martie a.c., la Palatul Cotroceni, o declarație de presa. Va prezentam in continuare textul declarației de presa: „Florin Cițu și-a depus astazi mandatul de prim-ministru desemnat, un gest politic pe care il respect. Este o hotarare care dovedește…

- La doar cateva ore de la intalnirea cu premierul Ludovic Orban, presedintele Klaus Iohannis a decis sa cheme toti ministrii la raport. Au avut loc discutii intre Klaus Iohannis si ministrii din cabinetul Orban, pe tema proiectelor pentru anul 2020, dar si legat de problemele intampinate pana acum la…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei a vorbit, joi seara, la Palatul Cotroceni despre dublarea alocațiilor pentru copii"Proiectul de lege a ajuns la mine și are termen 18 ianuarie. Nu am de gand sa refuz. Se afla in analiza, aștept lamuriri din partea guvernului pentru ca nu sunt sume cuprinse…

- "Daca Guvernul se hotaraste sa promoveze bugetul, de exemplu, din motive de calendar, prin procedura de angajare a raspunderii in fata Parlamentului, mi se pare o varianta fezabila", a spus presedintele la Palatul Cotroceni.El a precizat ca bugetul "permite continuarea unei politici pozitive…