Stiri pe aceeasi tema

- Cabinetul Orban a primit votul Parlamentului. Dupa juramant, noii miniștri au mers la Palatul Victoria Guvernul propus de premierul desemnat Ludovic Orban a fost investit, luni, de plenul reunit al Parlamentului, potrivit unor surse parlamentare. S-au înregistrat 240 voturi "pentru", conform surselor…

- Guvernul Ludovic Orban a primit votul Parlamentului. Noii miniștri depun juramantul la Cotroceni in aceasta seara Guvernul propus de premierul desemnat Ludovic Orban a fost investit, luni, de plenul reunit al Parlamentului, potrivit unor surse parlamentare. S-au înregistrat 240 voturi "pentru",…

- Deși in ultimele zile se vehiculau numele a doi bihoreni pe lista de miniștri, Florica Cherecheș la Educație și Ioan Cupșa la Ministerul Justiției, aceștia nu au fost validați pe lista de miniștri. In schimb, un alt oradean, pe liste apare numele unui alt oradean. Marcel Boloș este propus pentru…

- Liberalii au facut publice astazi programul de guvernare și lista de miniștri, dupa ce acestea au fost validate într-o întâlnire dintre premierul desemnat Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis. DOCUMENT ​Programul de guvernare al PNL. Cele 12 masuri urgente pe care vrea…

- Biroul Politic National al PNL se reuneste, azi, pentru a valida lista cu ministrii Cabinetului Orban si programul de guvernare.Premierul desemnat Ludovic Orban ar urma ca dupa-amiaza sa depuna aceste documente la Parlament, potrivit unor surse liberale. In acest moment, liberalii mai au nevoie de noua…

- REPLICA a aflat, pe surse, numele ocupanților celor 16 ministere din guvernul PNL. Vom reveni cu amanunte in legatura cu identitatea profesionala a celor care sunt in poziția de a ocupa portofoliile ministeriale ale guvernului PNL Ministerul Afacerilor Externe – Bogdan Aurescu…

- Presedintele Partidului National Liberal, Ludovic Orban, spune ca negocierile avute marti au decurs bine si au existat intelegeri cu aproape fiecare formatiune politica participanta la consultari si crede ca sansele de a reusi investirea Guvernului sunt foarte mari. Ludovic Orban a anuntat…

- Saptamana viitoare, miercuri sau joi, liberalii vor veni in Parlament cu lista miniștrilor noului guvern. In aceasta perioada vor avea loc negocieri succesive intre Ludovic Orban si partidele care au susținut moțiunea de cenzura, in discuții urmand a fi abordate și variantele pe care liberalii le-au…