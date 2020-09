Guvernul Japoniei o să vaccineze gratis toată populaţia niponă De asemenea, Guvernul japonez a anuntat ca intentioneaza sa asigure fonduri care sa ofere compensatii pentru eventualele efecte secundare generate de vaccinurile administrate impotriva maladiei COVID-19. Aceste planuri au fost dezvaluite printr-o serie de documente distribuite in cadrul unei reuniuni de catre ministrul Economiei, Yasutoshi Nishimura, care conduce si grupul de lucru ce coordoneaza actiunile impotriva pandemiei de coronavirus. Japonia a incheiat mai multe acorduri bilaterale cu companii farmaceutice din strainatate pentru a cumpara sute de milioane de doze de vaccinuri,… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații garanteaza ca virusul SARS-CoV-2 nu se transmite prin alimente, dupa ce China a anunțat ca l-a descoperit in alimente de import. China a gasit urme de coronavirus intr-un lot de aripioare de pui congelate livrate din Brazilia. Virusul a fost detectat pe suprafața produselor,…

- Anotimpurile nu par sa aiba impact asupra modului in care evolueaza pandemia de COVID-19, a apreciat marti Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), avertizand asupra iluziei ca oamenii ar fi mai protejati vara, relateaza AFP. „Anotimpurile nu par sa aiba impact asupra transmiterii virusului”, care a…

- GCS: 1.284 de noi cazuri de infectare cu Covid-19 Foto: MApN Un nou record negativ în evoluția îmbolnavirilor cu noul coronavirus a fost înregistrat sâmbata în România. Autoritațile au anunțat alte 1.284 de cazuri la peste 22.500 de teste, bilanțul ajungând…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat sambata un numar record de cazuri de contaminare cu noul coronavirus inregistrate in 24 de ore in intreaga lume, pentru prima data de la debutul pandemiei – peste un sfert de milion. Pentru ultimele 24 de ore, OMS a anuntat aproximativ 260.000 de noi…

- Institutul Johns Hopkins a inregistrat marti peste 60.000 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in SUA, un nou record pe o perioada de 24 de ore, informeaza AFP citata de Agerpres . Bilantul epidemiei din Statele Unite a ajuns astfel la aproape trei milioane de cazuri. In acelasi interval, in SUA…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a raportat in ultimele 24 de ore 212.326 noi cazuri de coronavirus la nivel global, reprezentand cea mai ridicata cifra de la declansarea pandemiei de COVID-19, relateaza duminica agentia Xinhua, preluata de...

- Japonia nu are cea mai mica rata de deces a Covid-19 din regiune. Coreea de Sud, Taiwan, Hong Kong si Vietnam se pot lauda cu morbiditate mai mica. Dar in prima parte a anului 2020, Japonia a inregistrat mai putine decese decat media ultimilor ani, relateaza BBC, citata de Mediafax. Acest lucru a fost…

- Larissa Blanco a fost diagnosticata cu noul coronavirus in data de 12 iunie, in timp ce era insarcinata cu gemeni. Femeia a fost testata de Covid-19 dupa ce a prezentat simptome similare unei gripe. Din zin in zi, starea de sanatate a gravidei s-a deteriorat, iar in data de 26 iunie tanara a fost…