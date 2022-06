Guvernul japonez cere ca populația să stingă lumina, ca să poată să funcționeze aparatele de aer condiționat Și in Japonia au ajuns temperaturile record pentru aceasta luna a anului, inregistrate zilele astea prin Europa. Sezonul ploios a fost luat, practic, cu asalt, de canicula. Acest lucru a determinat guvernul sa ceara cetațenilor sa stinga luminile și sa evite risipa de energie, asta inclusiv in capitala Tokyo. Deși, poate parea ciudata decizia asta, ea pornește de la faptul ca e nevoie de a avea la dispoziție cat mai multa energie pentru a acționa toate sistemele de racire din locuințe și din birouri care, altfel, ar provoca o intrerupere a lanțului cu consecințe inimaginabile. Temperaturile extreme,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Japonia a inregistrat cea mai ridicata temperatura in luna iunie din ultimii 150 de ani, respectiv 40,2 grade Celsius, pe fondul unui val de caldura persistent, relateaza BBC. Valul de caldura a atras avertismente din partea oficialilor cu privire la o potentiala penurie de energie. De asemenea, autoritatile…

- Japonia le cere celor aproximativ 37 de milioane de oameni care locuiesc in Tokyo și in imprejurimi sa foloseasca mai puțina energie electrica și sa reduca folosirea aerului condiționat, chiar și pe fondul unui val de caldura record, cu temperaturi de 40 de grade Celsius, scrie CNN . Guvernul i-a indemnat…

- Autoritatile japoneze avertizeaza luni cu privire la o posibila penurie de electricitate, in timp ce Japonia inregstreaza temperaturi-record, iar Tokyo inregistreaza cel mai scurt sezon ploios din istoria sa, relateaza AFP. ”Cerem publcului sa-si scada consumul de energie la inceputul serii”, cand…

- Claudiu Nasui, deputat USR și fost ministru al Economiei, acuza guvernarea PSD-PNL ca ar fi masluit datele privind creșterea PIB ca sa poata justifica o majorare a taxelor. El spune ca schimbarea brusca a metodologiei de calcul al PIB, care a dus la afișarea unei creșteri economice record pe primul…

- Rusia este astazi cea mai directa amenințare la adresa ordinii mondiale prin razboiul barbar impotriva Ucrainei și pactul sau ingrijorator cu China”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la Tokyo, dupa intalnirea cu premierul japonez Fumio Kishida și cu președintele Consiliului…

- ”Unitatea G7 este esentiala in acest moment si, pe baza declaratiei liderilor G7, am decis, in principiu, sa impunem un embargo asupra petrolului rusesc”, a declarat premierul japonez Kishida, luni. El a subliniat ca a fost o ”decizie grea”, deoarece Japonia ”se bazeaza pe importuri in ceea ce priveste…

- Grupul energetic austriac OMV, unul din cei mai mari importatori de gaz rusesc, se pregateste sa deschida conturi in ruble la Gazprombank in Elvetia, a anuntat joi publicatia britanica Financial Times, citand surse care au dorit sa-si pastreze anonimatul, transmite Reuters. Gigantul energetic rus Gazprom…

- Parlamentul Japoniei a aprobat miercuri revocarea statutului de „natiune cea mai favorizata” care pana acum a aparținut Rusiei, transmite agentia Kyodo. In urma acestei decizii, Rusia va pierde beneficiile in materie de tarife si bariere comerciale. De asemenea, au fost introduse modificari legislative…