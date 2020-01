Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban a anunțat joi ca Guvernul își asuma raspunderea pentru alegerea primarilor în doua tururi.„Dupa cum bine știți PNL susține alegerea primarilor cu 50%+1 din voturi. În urma cu câțiva ani de zile am inițiat un proiect de lege de îmbunatațire…

- Liderii PSD au decis in sedinta Comitetului Executiv de marti ca vor depune o sesizare la CCR in acelasi timp cu depunerea unei motiuni de cenzura daca Guvernul isi asuma raspunderea pe adoptarea legii privind alegerea primarilor in doua tururi, au declarat surse social-democrate pentru Mediafax. Decizia…

- Guvernul iși asuma raspunderea pe trei proiecte: legea bugetului stat, legea asigurarilor de stat și legea de corectare a OUG 114, a anunțat premierul Ludovic Orban, inainte ultimei ședințe de Guvern. Chiar la aceasta ora premierul Orban prezinta forma finala a bugetului pe anul 2020.

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca Guvernul PNL „are mandat in favoarea celor cinstiti, nu a infractorilor”, asa incat Executivul isi va asuma raspunderea pentru modificarea Legi recursului compensatoriu, daca modificarea nu se va putea face prin Parlament. De asemenea, se va asuma raspunderea pentru…