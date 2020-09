Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul adoptat, joi seara, Hotararea care stabileste data alegerilor parlamentare in 6 decembrie 2020. Premierul Ludovic Orban a anuntat, la debutul ședinței de guvern, ca ”data alegerilor parlamentare nu poate fi decat 6 decembrie”. El a explicat ca data alegerilor partamentare trebuie anuntata…

- Copiii trebuie sa se intoarca la scoala dupa vacanta de vara, au transmis consilieri principali din cadrul serviciilor medicale din Regatul Unit, care au avertizat totodata asupra riscurilor mult mai mari ale absentei de la cursuri in comparatie cu cele asociate COVID-19, relateaza duminica Reuters,…

- Premierul Ludovic Orban susține ca organizarea alegerilor locale s-ar putea desfașura fara probleme, daca se menține actuala rata de infectare cu noul coronavirus. ”Daca ne uitam la evoluția in ultimele 2 saptamani putem constata ca am reușit sa oprim creșterea, ceea ce este extrem de important. Sigur,…

- Liderul Pro Romania, Victor Ponta, a declarat, duminica seara, la Romania TV ca nu este in regula ca romanii sa fie chemați la urne pentru alegerile locale in 27 septembrie, sa riște sa se imbolnaveasca, statul sa cheltuie mulți bani, iar oferta electorala sa aiba candidați trecuți de la PSD la PNL…

- Premierul Ludovic Orban a anunțat, marți, noile masuri pe care le-ar putea lua Guvernul pentru a limita raspandirea infecțiilor cu coronavirus, dupa ședința CNSU, in care vor fi facute aceste propuneri. Printre acestea se numara purtatul maștii in aer liber in zonele aglomerate, dar și limitarea programului…

- Guvernul s-ar putea reuni marti, in sedinta, pentru a completa Hotararea de Guvern privind starea de alerta cu prevederile referitoare la izolare li carantina, ca urmare a intrarii in vigoare a legii pe aceasta tema adoptata de Parlament ca urmare a deciziei Curtii Constitutionale. Premierul Ludovic…

- Parinții din Anglia care nu reușesc sa-și trimita copiii inapoi la școala in septembrie se vor confrunta cu amenzi daca nu au un motiv intemeiat pentru a nu participa, a spus secretarul de educație, citat de The Guardian. Amenzile pentru absențe au fost suspendate in timpul blocajelor generate de pandemie.…

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale in 27 septembrie. Autoritatea Electorala Permanenta a elaborat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, precum si a unor masuri pentru buna…