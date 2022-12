Stiri pe aceeasi tema

- Nora Baldovin (www.b1tv.ro) Guvernul renunta la compensarea de 50 bani din pretul unui litru de carburanti. Miercuri, are loc ultima sedinta a Executivului din acest an, iar prelungirea acestei masuri si dupa 1 ianuarie 2023 nu se afla pe ordinea de zi. Guvernantii anuntasera deja ca iau in calcul eliminarea…

- Un an al recunoașterii pentru Dorel Sandesc, șeful Sectiei de Anestezie si Terapie Intensiva din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta din Timisoara - a fost desemnat medicul anului 2022 de un juriu internațional. Sandesc dedica premiul Eroilor Revoluției din 1989. Fii la curent cu cele mai…

- Profesorul Dorin Horvath, de la Clubul Sportiv Școlar Lugoj, a fost desemnat antrenorul anului 2022 la volei-junioare, de catre Federația Romana de Volei. Trofeul i-a fost inmanat antrenorului lugojean de catre Adin Cojocaru, președintele Federației Romane de Volei, in cadrul Galei Voleiului…

- Guvernul a suplimentat fondurile alocate in acest an Ministerului Muncii, cu 196 de milioane de lei pentru a putea fi platite in aceasta luna pensiile suportate din bugetul asigurarilor sociale de stat. Banii vor fi luați din Fondul de rezerva bugetara la dispoziția Executivului. Potrivit unui comunicat…

- Marcel Mihoc, fostul consilier judetean si presedintele Comisiei de Urbanism din cadrul CJT Timis a gandit si pus in practica un proiect viabil pentru Timisoara. In zona fostei fabrici de manusi Marcel Mihoc impreuna cu un alt investitor au construit un complex rezidential care se ridica la cele mai…

- Patru pasaje rutiere in Timișoara peste calea ferata, stație in apropierea celui mai mare centru comercial din oraș și din regiune și trenuri care pot circula cu viteza sporita de la Caransebeș la Timișoara. Pe scurt, acesta este cel mai scump proiect de care are parte orașul de pe Bega in ultimii ani.

- Este de notorietate legatura fostului președinte cu firma Euroconstruct, la care se zvonea ca este co-acționar, alaturi de cei doi patroni, Dan Beșciu și Sorin Vulpescu, potrivit consultantului politic Cozmin Gușa.„Promoveaza afacerile celor de la Golden Blitz despre care se zvonea pe vremuri, Euroconstruct,…