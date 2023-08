Guvernul german spune da legalizării controlate a canabisului Germania a facut inca un pas catre legalizarea consumului canabisului in scopuri recreative prin adoptarea miercuri, intr-o sedinta de Guvern, a unui proiect de lege controversat care incadreaza cumpararea si cultivarea acestei plante psihoactive, relateaza AFP. Textul – care urmeaza sa fie supus votului Parlamentului in urmatoarele luni – este prezentat de catre ministrul german al Sanatatii Karl Lauterbach drept ”cea mai buna tentativa de legalizare a canabisului” dintre dispozitiile aflate in vigoare in alte tari. Este vorba despre ”trei probleme pana acum nerezolvate: consumul tot mai mare… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

- Germania a mai facut un pas miercuri catre legalizarea canabisului in scop recreativ odata cu adoptarea de catre guvern a unui proiect de lege, care va fi insotita de o campanie de prevenire destinata tinerilor, relateaza France Presse si DPA. Potrivit textului, care nu a fost inca dezbatut si votat…

