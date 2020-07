Stiri pe aceeasi tema

- Senatoarea PNL Iulia Scantei, care a condus lucrarile comisiei juridice, in care s-a adoptat legea, a explicat, pentru Libertatea, cum se aplica noua lege a carantinarii si izolarii pentru persoanele care au refuzat internarea in spital, dupa ce au fost confirmate pozitiv cu COVID-19. Guvernul Orban…

- Guvernul se reuneste marti in sedinta pentru a introduce in hotararea privind prelungirea starii de alerta cu 30 de zile prevederile noii legi a carantinarii si izolarii. Premierul Ludovic Orban a declarat, luni, ca Guvernul va modifica HG privind starea alerta in concordanta cu prevederile noii legi…

- Premierul Ludovic Orban a declarat ca in privinta prelungirii starii de alerta el si Guvernul au actionat conform legii si a adaugat ca "asa-zisa opozitie, care de fapt detine o majoritate, de moment, in Parlament, instiga la nerespectarea regulilor". "Eu am actionat in conformitate cu legea. Guvernul,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe in sedinta de marti prelungirea starii de alerta, au precizat surse guvernamentale, potrivit Agerpres. Inainte de sedinta de guvern, premierul Ludovic Orban va coordona sedinta Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, care va gestiona situatia in timpul starii de alerta.…

- Premierul Ludovic Orban a anuntat joi ca Guvernul va aproba in sedinta modificarea Anexei 3 a hotararii de guvern privind starea de alerta, pentru a permite, incepand cu data de 1 iunie, relaxarea in mai multe domenii de activitate. "Primul punct important pe ordinea de zi este hotararea de guvern…

- Guvernul condus de Ludovic Orban va da, luni, in sedinta de la ora 8.00, o Hotarare prin care va declara starea de alerta, in Romania, in baza noii Legi 55, adoptata de Parlament si care a intrat in vigoare astazi.Hotararea de Guvern este necesara pentru instaurarea starii de alerta, in conditiile in…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența care vizeaza cele trei zile nereglementate ce urmeaza expirarii starii de urgența. Prin OUG se da și definiția starii de alerta, a anunțat ministrul de Interne, Marcel Vela, dupa ședința Executivului. De altfel, la ora 20.00 incepe ședința Comitetului Național…

- Persoanele cu venituri mici vor beneficia de masti de protectie gratuite, in baza unui act normativ care va fi adoptat in sedinta de guvern de saptamana viitoare, a declarat, luni, premierul Ludovic Orban . „Pregatim un act normativ impreuna cu Ministerul Muncii ca pentru persoanele vulnerabile, pentru…