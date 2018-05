Conform cotidianului The Telegraph, principalii ministri ai guvernului au convenit in aceasta saptamana ca Marea Britanie sa continue sa se alinieze regulilor Uniunii Europene, pentru o perioada care ar putea merge pana la doi ani dupa incheierea fazei de tranzitie, in decembrie 2020.



Marea Britanie trebuie sa paraseasca UE in martie 2019, ramanand in acelasi timp in uniunea vamala in perioada de tranzitie, timp pentru a se pune de acord asupra unui nou parteneriat.



Totusi, este tot mai mare ingrijorarea in privinta datei aplicarii unui nou sistem vamal, deoarece guvernul…