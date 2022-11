Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul german le-a recomandat, joi, cetațenilor țarii sa paraseasca Iranul pentru a evita sa fie arestați arbitrar sau condamnați la inchisoare pe termen lung. Autoritatile germane avertizeaza ca cei mai expusi la astfel de situatii sunt cei cu dubla cetatenie, germana și iraniana.

- Uniunea Europeana (UE) este pe cale sa examineze noi sanctiuni vizand Iranul, din cauza reprimarii valului de contestare din tara, declansat de moartea lui Mahsa Amini, anunta luni cancelarul german Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Sunt bulversat de faptul ca persoane care manifesteaza pasnic in Iran…

- Poliția a declarat ca aproximativ 80.000 de persoane au luat parte la mitingul pentru libertate din Berlin, in sprijinul protestelor in curs de desfașurare din Iran, unde tulburarile declanșate de moartea lui Mahsa Amini, aflata in custodia poliției, continua de saptamani intregi, in pofida unei represiuni…

- Israelul a fost de acord sa vanda un sistem avansat de aparare aeriana Emiratelor Arabe Unite, au declarat doua surse familiarizate cu aceasta chestiune pentru Reuters, acesta fiind primul astfel de acord cunoscut intre cele doua state de cand au stabilit legaturi, in 2020. Fii la curent cu…

- Germania si-a intensificat cheltuielile militare dupa ce Rusia a trimis trupe in Ucraina in februarie, livrand ajutoare si arme grele Kievului, ca parte a unui raspuns international. ”Israelul… va juca un rol in construirea noii forte de aparare a Germaniei, in special in domeniul apararii aeriene.…

- Invazia ruseasca a provocat Ucrainei pagube directe in valoare de peste 97 de miliarde de dolari pana la 1 iunie, dar costul reconstructiei tarii ar putea sa se ridice la aproape 350 de miliarde de dolari, arata un raport publicat vineri de Banca Mondiala, Guvernul ucrainean si Comisia Europeana, transmite…

- Iranul a echipat 51 de orașe cu sisteme de aparare civila, inclusiv cu echipamente ale apararii aeriene, pentru a contracara orice posibil atac strain, au declarat sambata oficiali militari, pe fondul unei escaladari a tensiunilor cu Israelul și Statele Unite ale Americi, potrivit Reuters. Fii…

- Procurorii germani au trimis in instanța dosarul unui fost comandant adjunct al unui pluton din armata germana care este acuzat ca, intre octombrie 2014 și martie 2020, a furnizat Rusiei „documente și informații” despre armata germana, relateaza Reuters.Ofițerul aflat acum in rezerva, identificat doar…