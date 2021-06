Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei, prin Ministerul Finantelor (MF), a imprumutat, joi, 967 de milioane de lei de la banci, printr-o emisiune de certificate de trezorerie cu discont, cu o maturitate reziduala la 12 de luni, la un randament mediu de 1,90% pe an, potrivit datelor publicate de Banca Nationala a Romaniei…

- Premierul Florin Cițu anunța ca romanii vor fi nevoiți sa poarte maști pana la data de 1 august. Acesta spune ca ridicarea masurii depinde de rata de vaccinare, care trebuie sa fie de peste 50%. Declarații de presa susținute de premierul Florin Cițu la Palatul Victoria #FlorinCitu #GuvernulRomaniei…

- „DRAGI PRIETENI, In calitatea de Secretar de Stat in care am fost investit de Guvernul Romaniei, am primit in coordonare la M.I.P.E. importantul "Program Operațional de Infrastructura Mare" (POIM). Ii mulțumesc domnului ministru Cristian Ghinea pentru increderea acordata.

- Ministerul Afacerilor Externe precizeaza ca a luat nota cu surprindere de comunicatul Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, precum si de unele comentarii din spatiul public din Republica Moldova cu referire la Acordul intre Guvernul de la Chisinau si Guvernul Romaniei privind programul de asistenta…

- Acordul dintre Guvernul Romaniei și Guvernul Republicii Moldova privind ajutorul financiar nerambursabil in valoare de 100 de milioane de euro și-a incetat valabilitatea duminica, 28 martie 2021. Intr-o postare pe o rețea de socializare, președintele țarii, Maia Sandu, precizeaza ca Moldova a ratat…

- Restantele gorjenilor la credite au crescut in luna februarie a acestui an, de la 67,8 milioane lei la 69,7 milioane lei. Tendinta de crestere se observa si la nivel national, unde valoarea creditelor cu restante s-a majorat in luna trecuta cu 5%. In...

- Ministrul Agriculturii, Adrian Oros a anunțat in cadrul unei conferințe de presa ca in acest an legumicultorii vor primi un ajutor de 2.000 de euro. Acest program care inlocuiește practic „Tomata” și se acorda pentru mai multe legume, plafonul total alocat fiind de 150 de milioane de lei. Legumicultorii…