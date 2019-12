Guvernul da inca 112,6 milioane de lei din Fondul de rezerva la primarii, dupa cele 477 de milioane date acum 3 zile

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat o hotarare privind alocarea unei sume din fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2019, pentru unele unitati administrativ teritoriale. Astfel, s a aprobat suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru…

- Duminica au loc trageri speciale loto de Craciun, Loteria Romana suplimentand fondul de castiguri la categoria I pentru Loto 6/49, Joker si Loto 5/40. La Loto 6/49 a fost suplimentat cu 100.000 de lei, Joker cu 50.000 de lei, iar la Loto 5/40 fondul a fost suplimentat cu 25.000 de lei, potrivit…

- Zilele de 27 decembrie 2019 si 3 ianuarie 2020 vor fi declarate libere, dupa cum a anuntat premierul Ludovic Orban, la inceputul sedintei de guvern de vineri dimineata. "Doamna ministru Violeta Alexandru, este pregatit proiectul pentru declararea 27 decembrie si 3 ianuarie zile libere?", l-a…

- Virgil Popescu, ministrul Economiei, acuza ca Primaria Capitalei practica un santaj politic pentru a obtine bani de la Guvern si ar putea fi executata silit, pentru a se recupera banii pe care RADET si Termoenergetica ii datoreaza ELCEN. "ELCEN nu se va opri, iar Primaria va fi executata silit.…

- Guvernul va decide, marti, forma sub care va fi adoptata Legea bugetului pentru anul 2020, premierul Ludovic Orban afirmand ca in proportie de 75% va fi vorba despre asumarea raspunderii. Conducerea PNL a decis sa sustina acest demers. "Am putea accepta dezbaterea, dar, daca ma intrebati…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, luni, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 30 noiembrie, de 33,817 miliarde euro, cu 1,09 miliarde euro mai mici decat in 31 octombrie. Scaderea a avut loc in contextul in care, in noiembrie, BNR a anuntat, de 4 ori consecutiv,…

- Guvernul Orban a trecut testul Parlamentului si a primit azi votul de investitura. Au fost 240 de voturi pentru si 0 impotriva. Printre cei prezenti in sala si care au acordat un vot de investitura noului Executiv s-au aflat si cativa parlamentari Pro Romania, precum si senatorul PSD Eugen…

- S-au incheiat rapid consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si USR. Liderul Dan Barna a reiterat la final ca formatiunea sa isi doreste organizarea de alegeri anticipate in februarie 2020. "Am luat inca de aseara mesajul presedintelui de sustinere a anticipatelor, azi chiar am inaintat…