- Guvernul a adoptat un un proiect de OUG care prevede introducerea unei exceptii privind angajarile la stat. Mai exact, desi Executivul s-a angajat sa opreasca angajarile, noul proiect modifica Ordonanta data la finalul lunii iunie, permitand organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor din Educatie.

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat ca Guvernul va renegocia capitolul de energie din PNRR, in beneficiul cetatenilor si al economiei, informeaza AGERPRES . Intrebat, in cadrul unei conferinte de presa, daca Guvernul ar putea renegocia capitolul de energie din PNRR, astfel incat sa fie amanata inchiderea…

- Executivul a adoptat Ordonanta de Urgenta prin care in perioada 1 iulie – 31 decembrie 2022 sunt suspendate angajarile la stat. Pana atunci, numeroase institutii incearca sa ocupe rapid din posturile pe care le au vacante. De altfel, printr-o alta OUG a fost creat cadrul pentru organizarea de concursuri-fulger,…

- Guvernul urmeaza sa aprobe, in sedinta de joi, un proiect de ordonanta de urgenta privind suspendarea ocuparii posturilor vacante din institutiile publice centrale si locale incepand cu 1 iulie anul acesta. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Guvernul a adoptat, joi, o ordonanta de urgenta privind unele masuri pentru ocuparea posturilor aferente functiilor publice vacante si temporar vacante care au atributii in implementarea Planului National de Redresare si Rezilienta al Romaniei. Mai precis, va fi creat cadrul pentru concursuri-fulger,…

- Guvernul condus de Nicolae Ciuca a sfidat votul dat de romani la referendumul pe justiție inițiat la dorința lui Klaus Iohannis. Executivul a dat o Ordonanța de Urgența pentru a modifica articolul 155 din Codul Penal, in urma deciziei Curtii Constitutionale a Romaniei. Fii la curent cu cele…

- Guvernul a aprobat, in ședința din aceasta saptamana, o Ordonanța de Urgența extrem de importanta, ce permite ajustarea prețurilor și a valorii devizelor generale in cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile. Executivul a venit, astfel, in sprijinul celor care deruleaza investiții…