Guvernul crește cu bună știință datoria publică! Dezvăluirile unui economist Economistul Bogdan Glavan demasca mecanismul prin care Guvernul marește datoria publica. Statul face o risipa incredibila cu plata pensiilor, cu angajații in sectorul public care sunt din ce in ce mai mult. Și genereaza cheltuieli cu dobanda pentru ca prin masurile luate marește datoria publica, susține economistul Bogdan Glavan. Prin datorie publica se ințelege datoria pe care o are statul fața de terți, precum persoane private, persoane juridice, banci, intreprinderi, din țara sau din strainatate, care au cumparat obligațiuni emise de stat pentru a acoperi nevoile financiare ale statului. ”Ani… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

