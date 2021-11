Guvernul Ciucă: Seria de modificări în structura Executivului Guvernul Ciuca a adoptat joi, in sedinta, o ordonanta de urgenta care aduce o serie de modificari in structura Executivului. Conform actului normativ, atributiile viceprim-ministrilor se stabilesc prin decizie a prim-ministrului. * Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului se reorganizeaza prin divizare partiala, iar partea corespunzatoare activitatilor si personalului din domeniul antreprenoriatului, IMM-urilor, investitiilor straine, mediului de afaceri, turismului si comertului exterior se transmite Ministerului Antreprenoriatului si Turismului, care se infiinteaza. Tot Ministerul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In prima ședința a Cabinetului Nicolae-Ionel Ciuca a fost adoptata o ordonanța de urgența privind stabilirea unor masuri la nivelul administrației publice centrale, act normativ care aduce o serie de modificari in structura Executivului, in conformitate cu Hotararea Parlamentului Romaniei de acordare…

- Gabriela Firea promite ca „din seara aceasta, trecem cu totii la treaba! Partea oficiala si festiva a luat sfarsit"."Zi decisiva pentru infiintarea unui nou minister social, dedicat tuturor romanilor : votul din Parlament si juramantul de credinta fața de cetateni. Ministerul Familiei, Tinerilor si…

- Gabriela Firea, ministrul propus la Ministerul Familiei, Tineretului si Egalitatii de Sanse in Guvernul Nicolae Ciuca, a transmis miercuri seara, pe pagina sa de Facebook, un mesaj de mulțumire pentru avizul favorabil in calitate de ministru al Muncii, relateaza Ziare.com. Ulterior, fostul edil al Capitalei…

- Gabriela Firea este propunerea PSD-PNL-UDMR pentru Ministerul Familiei, Tineretului și Egalitații de Șanse. Fostul primar general al Capitalei a primit aviz favorabil din partea comisiilor de specialitate din Parlament. Noua guvernare și-a imparțit deja portofoliile și a depus programul de guvernare…

- Criza guvernamentala intretinuta saptamani la rand de formatiunile politice de dreapta a ajuns la final. Discutiile despre formarea noului guvern si-au gasit in cele din urma finalitatea, iar situatia trebuie sa se indrepte in cel mai scurt timp. Nu mai discutam despre esecul guvernarii PNL, despre…

- Criza guvernamentala intretinuta saptamani la rand de formatiunile politice de dreapta a ajuns la final. Discutiile despre formarea noului guvern si-au gasit in cele din urma finalitatea, iar situatia trebuie sa se indrepte in cel mai scurt timp. Nu mai discutam despre esecul guvernarii PNL, despre…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis sa nu valideze propunerea Institutului National de Sanatate Publica (INSP) pentru instituirea masurii carantinei la „nivelul zonei metropolitane Bucuresti”, scrie Agerpres. Totodata, prin Hotararea CNSU nr. 87/2021 se dispune ca Ministerul…