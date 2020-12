Stiri pe aceeasi tema

- Principala tema aflata pe agenda sedintei de astazi a Guvernului va fi proiectul de Ordonanta de Urgenta privind stabilirea unor masuri la nivelul administratiei publice centrale. Acesta include decizii care sa permita indeplinirea, in cel mai scurt timp, in noua structura, a activitatii Guvernului…

- Cabinetul propus de Florin Citu si programul de guvernare au primit, ieri, votul de incredere in camerele reunite ale Parlamentului, la capatul unei sedinte in care premierul desemnat a fost huiduit si aplaudat, iar AUR a anuntat ca va sesiza Curtea Constitutionala pentru faptul ca nu ar fi fost respectata…