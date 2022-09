Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, marti, ca, avand in vedere contextul actual, este „corect, rezonabil si asteptat” ca pensiile si salariile sa creasca, transmite Agerpres. „Atata vreme cat nu avem o previziune a bugetului pentru anul viitor, orice ar spune unul sau altul este o speculatie. Insa…

- "Scumpirile generate de inflație și criza energetica obliga Guvernul sa majoreze pensiile cu minimum 20%. Bani avem, doar am imprumutat anul acesta peste 8 miliarde de euro.Ați promis ca veți majora pensiile. Faceți-o!" a transmis Eugen Tomac.Apelul liderului PMP vine in condițiile in care mesajele…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionut Stroe, a declarat luni, la Antena 3, ca s-a decis in coaliția de guvernare ca Executivul sa anunțe procentele cu care vor fi majorate pensiile și salariile abia cand este gata legea bugetului de stat, adica prin octombrie-noiembrie. Fii la curent cu cele…

- CARAS-SEVERIN – Senatorul carasean considera ca masura cresterii salariului minim și a pensiilor de la 1 ianuarie este corecta si logica! „Cei care vorbesc despre pomeni, sustine liderul PSD, nu fac altceva decat sa jigneasca nepermis milioane de salariați și pensionari. Cei mai vulnerabili dintre salariații…

- PSD are pe fiecare sector politici si propuneri publice pe care le va prezenta si le va propune coalitiei de guvernare, a precizat prim-vicepresedintele partidului Sorin Grindeanu, care a adaugat ca masurile propuse in domeniul social vor fi prezentate in perioada urmatoare de catre ministrul Muncii…

- Guvernul va aproba vineri creșterea salariilor in sistemul public, o creștere in concordanța cu disponibilitatea bugetara și cu discuțiile avute cu partenerii sociali, a anunțat premierul Nicolae Ciuca la inceputul ședinței de Guvern. Totuși, nu toți lucratorii la stat sunt vizați de aceasta majorare.…

- O formula de compensare a tarifelor la energie pentru perioada urmatoare e greu de gasit și asta e marea provocare pentru guvern și instituțiile din domeniu. Se cauta o varianta prin care populația și economia sa fie protejate, a anunțat premierul Nicolae Ciuca.