- Guvernul de centru-dreapta bulgar a supravietuit miercuri, conform asteptarilor, unei motiuni de cenzura depuse de opozitia socialista in urma restrictiilor severe in alimentarea cu apa cu care se confrunta din luna noiembrie aproape 100.000 de persoane in zona orasului Pernik si care au declansat…

- Anunțul este facut de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu -presedinte interimar al PSD. Acesta a declarat marti ca este posibil ca social-democratii sa depuna motiunea de cenzura joi, dupa ce Guvernul isi va angaja raspunderea pe proiectul privind alegerea primarilor in doua tururi de...

- Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, luni seara, ca, din punct de vedere matematic, motiunea de cenzura anuntata de PSD, in privinta alegerii primarilor in doua tururi, nu va avea suficiente voturi pentru a trece si ca Guvernul PNL va mai avea inca doua sau trei angajari de raspundere pentru proiecte…

- Guvernul a acceptat un amendament la buget prin care, doar in 2020, vor primi finantare de la stat toate partidele care au parlamentari, nu doar cele care au participat la alegerile din 2016. Decizia e cu dedicatie pentru ProRomania. Potrivit unor surse politice, amendamentul a fost negociat direct…

- Guvernul de la Chisinau se intruneste in sedinta marti, 12 noiembrie, pana la examinarea de catre Parlament a motiunii de cenzura. Sedinta cabinetului de ministri este anuntata pentru ora 08.00 transmite IPN.

- Invitata la ”Sinteza Zilei”, Olguța Vasilescu a declarat: ”Dupa moțiunea de cenzura, oamenii incep sa se teama ca vine un nou guvern care nu o sa mai fie atat de aplecat catre nevoile romanilor, cum a fost Guvernul PSD. Pentru cei care se intreaba ce se va intampla cu PSD, vreau sa-i asigur…