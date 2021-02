Guvernul britanic anunţă măsuri pentru a tempera efectele ''cancel culture'' în universităţi Guvernul britanic a anuntat marti masuri pentru ''garantarea libertatii de expresie'' in universitati si pentru a tempera efectele ''cancel culture'' care i-ar priva de libertatea cuvantului pe unii universitari, insa si-a atras acuzatii de ingerinta in functionarea institutiilor de invatamant superior, relateaza AFP.



Prin acest proiect de lege, guvernul vrea astfel ca universitarii sa nu isi piarda postul pentru ca au exprimat pozitii controversate, dar si sa impiedice ca presiunile studentilor sa duca la anularea anumitor oratori invitati la conferinte,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul britanic a anuntat masuri pentru ''garantarea libertatii de expresie'' in universitati si pentru a tempera efectele ''cancel culture'' care i-ar priva de libertatea cuvantului pe unii universitari, insa si-a atras acuzatii de ingerinta in functionarea institutiilor de

- Guvernul britanic preconizeaza posibilitatea de a inchide frontierele Marii Britanii in fata aparitiei diferitelor mutatii ale coronavirusului SARS-CoV-2, a recunoscut vineri ministrul mediului, George Eustice, relateaza EFE, potrivit Agerpres. "Mereu avem in vedere aceste lucruri si le avem…

- Guvernul britanic spera sa isi indeplineasca pana in martie tinta de vaccinare impotriva COVID-19 si sa poata lua in considerare o relaxare a restrictiilor prevazute de lockdown, a declarat duminica ministrul de Externe, Dominic Raab, potrivit Reuters citata de Agerpres. Marea Britanie, care are…

- Prevederile ce interzic intrarea in Italia a persoanelor care in ultimele 14 zile au vizitat sau tranzitat Republica Moldova, ramin in vigoare. Excepție fac cei care vor prezenta motive doveditoare de munca, urgența absoluta, sanatate, studii sau intoarcere la domiciliu. La sosirea in Italia, aceștia…

- S-a decis prelungirea altor masuri active pana la 30 iunie 2021. Dupa decizia de a prelungi somajul tehnic si timpul flexibil de munca, Guvernul a decis prelungirea altor masuri active, pana la 30 iunie2021: 50% din salariul angajatului, dar nu mai mult de 2.500 lei pentru incadrarea in munca, pe […]…

- Stanley Johnson, tatal prim-ministrului britanic Boris Johnson, a declarat joi ca este in proces de obtinere a unui pasaport francez pentru a-si mentine legaturile cu Uniunea Europeana dupa Brexit, relateaza Reuters. Fost membru al Parlamentului European, Stanley Johnson a votat, la referendumul din…

- Parlamentul britanic a aprobat acordul post-Brexit cu 521 de voturi „pentru” si 73 de voturi „impotriva”, astfel prevederile stabilite intre Guvernul de la Londra si Bruxelles vor deveni lege.

- Programul de guvernare al PNL-USR-PLUS-UDMR propune creșterea bugetului alocat pentru educație astfel incat pana in 2024 sa ajunga la 18% din bugetul național (6% din PIB), iar pentru cercetare la 3% din bugetul național (1% din PIB). Viitorul guvern mai promite construirea a 2500 de creșe, gradinițe…