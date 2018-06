Stiri pe aceeasi tema

- Burse de cercetare în matematica, fizica si informatica, create în semn de omagiu adus astrofizicianului britanic Stephen Hawking, decedat pe 14 martie la vârsta de 76 de ani, vor recompensa "studenti exceptionali", a anuntat

- Burse de cercetare in matematica, fizica si informatica, create in semn de omagiu adus astrofizicianului britanic Stephen Hawking, decedat pe 14 martie la varsta de 76 de ani, vor recompensa "studenti exceptionali", a anuntat luni Guvernul de la Londra, citat de AFP. Aceste burse "vor fi acordate unor…

- Sotii Dumitrita si Vlad Luncanu, doi antreprenori pasionati de drumetii montane, care au pariat in 2013 pe un magazin cu echipamente sportive sub numele de Maia Outdoor, mizeaza in acest an pe o crestere a vanzarilor de peste 30%. Astfel, compania Trust Partener, care detine brandul Maia Outdoor, ar…

- Microintreprinderile cu venituri de pana la 1 mil. euro pot opta pentru plata impozitului pe profit, in loc de impozitul la cifra de afaceri, daca indeplinesc cumulat doua conditii: au capitalul social de minimum 45.000 lei si cel putin doi salariati. Guvernul a promovat ieri prin ordonanta…

- Persoanele care vor sa recupereze sumele platite in contul taxei auto nu vor mai fi obligate sa anexeze la cerea de restituire documentele care sa dovedeasca efectuarea platilor si nici copiile cartii de identitate a vehiculului si a certificatului de inmatriculare, potrivit unui proiect de Ordonanta…

- Stephen Hawking va fi inmormantat langa Isaac Newton. Astrofizicianul , care a murit miercuri la varsta de 76 de ani, va fi inhumat in Catedrala Westminster, in timpul unei ceremonii care va avea loc mai tarziu anul acesta, informeaza The Guardian.

- trei copii ai lui Stephen Hawking, Robert, Lucy si Tim, au fost primii care au anuntat decesul tragic al tatalui lor: ''Cu durere in suflet anuntam ca iubitul nostru tata a murit azi'', relateaza ziarul spaniol ABC. Stephen Hawking (1942-2018) avea 20 de ani cand a fost…

- Renumitul astrofizician si om de stiinta britanic Stephen Hawking a decedat miercuri dimineata in locuinta sa din Cambridge, a anuntat familia sa. Copiii lui Hawking, Lucy, Robert si Tim Hawking au declarat ca sunt profund indurerati "ca tatal nostru iubit a murit astazi. A fost un mare om de…