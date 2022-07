Guvernul britanic a lansat o ”Cartă a pasagerilor din aviaţie”, pentru a-i ajuta pe pasageri să-şi cunoască drepturile Cozile lungi si zborurile anulate din cauza lipsei de personal au provocat uneori haos, determinand companiile aeriene sa-si reduca programul, in timp ce industria se straduieste sa tina pasul cu cresterea cererii dupa pandemia de Covid-19. Noua carta ii va ajuta pe pasageri sa stie ce sa faca daca se confrunta cu anulari, intarzieri sau bagaje lipsa, a spus guvernul, cu indrumari despre cum sa se planga daca simt ca au fost tratati incorect. ”Pasagerii merita servicii de incredere si sa fie compensati corespunzator daca lucrurile nu merg conform planului, iar scenele haotice pe care le-am vazut… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

