Guvernul Boliviei a facut cunoscut ca depune plangere in fata Curtii Penale Internationale (CPI) impotriva fostului presedinte Evo Morales pentru crime impotriva umanitatii, consecutive barajelor rutiere organizate de simpatizantii sai care au paralizat tara luna trecuta, noteaza AFP preluat de agerpres. In realitate, un stat-parte ca Bolivia, desi semnatar al Tratatului de la Roma, nu poate "depune plangere", ci doar sa ceara procurorului Curtii sa examineze o situatie sau alta. In plus, in numele principiului complementaritatii, CPI intervine numai daca sistemul juridic national prezinta…