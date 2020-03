Stiri pe aceeasi tema

- Romania și intreaga Europa se confrunta cu o criza majora de maști sanitare, combinezoane pentru medici și biocide, in contextul epidemiei de coronavirus. Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a anunțat ca a discutat deja cu reprezentanții din industria de confecții, iar aceștia sunt mai mult decat…

- Blocul National Sindical (BNS) solicita Guvernului identificarea unor masuri cu aplicare temporara pentru a stopa si pedepsi orice initiative de specula, in special in domeniul alimentar si farmaceutic, luand in calcul inclusiv masuri precum inghetarea preturilor pentru o perioada limitata de timp.Cererea…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a comentat, al TVR, criza politica declanșata iar dupa ce Florin Cițu a renunțat la mandatul de premier propus de președintele Klaus Iohannis."PSD și-a dat jos 2 guverne, PNL si-a depus de 2 ori mandatul. Cine și ce sa mai ințeleaga? Gestul PNL m-a surprins…

- Dupa ce Florin Cițu și-a depus astazi mandatul de premier desemnat, Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a explodat pe pagina de socializare.„Inadmisibil”, a comentat Rareș Bogdan, pe Facebook. Citește și: Traian Basescu atrage atenția: Ne-am trezit cam tarziu! Florin Cițu…

- Florin Cițu și-a depus mandatul de premier desemnat cu cateva minute inainte inceperii plenului reunit al Parlamentului pentru investirea Guvernului, de la ora 16.00. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Klaus Iohannis a luat act de decizie.Cristian Tudor Popescu critica vehement…

- Florin Cițu și-a depus mandatul de premier desemnat cu cateva minute inainte inceperii plenului reunit al Parlamentului pentru investirea Guvernului, de la ora 16.00. Anunțul a fost facut de Administrația Prezidențiala. Klaus Iohannis a luat act de decizie.Calin Popescu Tariceanu a fost șocat…

- Premierul desemnat Florin Citu si echipa de negociere a PNL incep luni discutiile pentru formarea unei majoritati in Parlament. Tot luni, conducerile celor doua Camere ar urma sa fie convocate pentru a stabili calendarul investirii Guvernului, dat fiind ca lista Guvernului si programul de guvernare…

- Europarlamentarul PMP Traian Basescu a declarat duminica seara ca ”intrarea intr-o criza severa este ușor de anticipat”, in condițiile in care prioritatea Parlamentului și a Guvernului este organizarea de alegeri anticipate. Fostul șef al statului ii acuza pe politicienii puterii de ”inconștiența și…