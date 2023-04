Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii a lansat luni programul de Burse si Premii „Henri Coanda" pentru elevii si studentii care participa la competitii internationale, care presupun realizarea unei solutii tehnice. Se vor acorda maxim 20 de burse de cercetare, cu o valoare maxima de 100.000…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii a lansat programul de Burse și Premii „Henri Coanda” pentru elevii și studenții care participa la competiții internaționale unde se urmarește dezvoltarea unui bun, serviciu sau a unei aplicații specifice cercetarii aplicative și inovarii.

- „Este vorba de doua grupuri de la cele doua centrale si ele fac parte din planul de restructurare a Companiei Energetice Oltenia. In momentul in care a inceput criza energetica, odata cu punerea in aplicare a planului de restructurare, a fost nevoie sa venim cu o hotarare de Guvern si sa prelungim perioada…

- Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii arata ca principalele subiecte de discutie ale romanilor cu ION – solutia de inteligenta artificiala creata de cercetatori si expertii in tehnologie din Romania – se refera la imbunatatirea sistemelor de educatie si de sanatate, a conditiilor pentru persoanele…

- Romania are doua planuri privind consolidarea si reabilitarea cladirilor cu risc seismic. Potrivit premierului, unul dintre planuri este finantat prin bugetul de stat iar altul prin PNRR – Programul Valul Renovarii. „In acest moment, exista doua planuri de reabilitare seismica. E un plan care se deruleaza…

- CARAȘ-SEVERIN – Incepand din 1 februarie, certificatul de cazier judiciar poate fi obținut online, prin platformele ghișeul.ro și hub.mai.ro, dupa cum informeaza Poliția județului! Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Cercetarii, Inovarii și Digitalizarii au operaționalizat proiectul pilot privind…

- Cercetarea si inovarea sunt elemente principale in jurul carora trebuie construita Romania de maine, iar investitia in ele constituie cheia pentru a fi competitivi in economia globala, a subliniat premierul Nicolae Ciuca, marti, in discursul rostit la prima editie a Galei Cercetarii Romanesti, eveniment…

- Cercetarea si inovarea sunt elemente principale in jurul carora trebuie construita Romania de maine, iar investitia in ele constituie cheia pentru a fi competitivi in economia globala, a subliniat premierul Nicolae Ciuca, marti, in discursul rostit la prima editie a Galei Cercetarii Romanesti, eveniment…