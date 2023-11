Stiri pe aceeasi tema

- Bancile din Romania nu au majorat comisioanele aferente operatiunilor in numerar in contextul intrarii in vigoare a legii care aduce modificari asupra plafoanelor de plati si incasari cu numerar, informeaza Asociatia Romana a Bancilor, dupa intalnirea de luni cu premierul Marcel Ciolacu. “Asociatia…

- Dupa ce Guvernul a impus plafonarea plaților cash, acum bancile iși anunța clienții ca vor majora comisioane pentru retragerile de numerar sau pentru depunerile de numerar. „Te informam ca de la 1 ianuarie 2024 comisioanele vor fi modificate pentru operațiunile de depunere de numerar la ghișee și pentru…

- Incepand de astazi, intra in vigoare noile masuri de austeritate care ar trebui sa aduca mai mulți bani la bugetul de stat. Se elimina o parte dintre facilitațile fiscale pentru o parte din angajați și se introduc taxe noi. In plus, se vor aplica reguli noi la plata in numerar (cash). O parte din schimbarile…

- ”Cand domnul Citu a sarit deficitul de la 2,7 la suta la 9,2 nu am vazut pe nimeni ca a luat vreo sticla de benzina sa isi dea foc in vreo piata sau la vreo televiziune, ca a distrus aceasta tara, facand un deficit mai mare cu 100 miliarde de lei. Mai mult, nu am vazut pe nimeni ca si-a dat foc cand…

- „Imi incasez salariul in numerar , nu am cont bancar pentru a apara cele patru crezuri ale AUR: națiune, familie, credința și libertate. Plațile in numerar sunt despre libertate și evitarea controlului social.Reacția liderului AUR vine in contextul in care premierul și-a asumat raspunderea pe noile…

- Platile in numerar vor fi limitate. Transferul de bani intre persoanele fizice autorizate si persoanele juridice vor fi plafonate la 5.000 de lei pe zi pana la sfarsitul lui 2024. Guvernul justifica masura aratand ca in felul acesta limiteaza evaziunea fiscala. „Operatiunile de incasari si plati in…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat intr-un interviu acordat publicației austriece Der Standard, ca Romania va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție și va cere despagubiri, daca guvernul de la Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen.