Guvernul a decis sa aloce 32,3 milioane de lei pentru un program ce-și propune sa previna consumul de droguri in urmatorii patru ani. Suma este ridicola, in contextul in care, oficial, cel puțin 1,2 milioane de romani au folosit stupefiante macar o data in viața. Asta inseamna ca revin 65 de bani, anual, pentru fiecare consumator. Realizat prin Agenția Naționala Antidrog, proiectul se va desfașura pe mai multe paliere. Cum se impart banii 3,5 milioane de lei merg catre prevenirea consumului de droguri in mediul școlar și familial, alte 300.000 de lei vor avea drept destinație prevenirea consumului…