Guvernul a stabilit noile taxe pentru care își asumă răspunderea în Parlament. Care sunt principalele modificări Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea in Parlament, prevede impozit pe cifra de afaceri, impozit suplimentar de 1% pentru institutiile de credit, eliminarea unor facilitati pentru angajatii din IT si constructii, reducerea numarului total de functii de conducere, conditioneaza acordarea voucherelor de vacanta de nivelul salariului, limiteaza nivelul sporurilor. De asemenea, majoreaza acciza la alcool si tutun si instituie impozitul special pe bunurile imobile si mobile de valoare mare. Documentul a fost facut public marti dimineata…

