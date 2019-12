Guvernul a decis numirea de noi prefecti in judetele Caras-Severin, Ilfov si Mehedinti, a anuntat seful Cancelariei premierului, Ionel Danca. "La capitolul eliberari si numiri in functii sunt patru judete care incepand de maine vor avea un nou prefect. Vorbim de Caras-Severin, avem un nou prefect in persoana doamnei Albu Florenta, la judetul Ilfov este numit prefect domnul Zamfir Daniel, in cazul judetului Mehedinti - domnul Pavel Cristinel, iar la Suceava - domnul Moldovan Gheorghe Alexandru, care urmeaza sa fie instalati in functie in zilele urmatoare", a declarat Ionel Danca, vineri, la…