Guvernul a numit vineri 15 consuli generali în opt țări Vineri, Guvernul a luat decizia de a adopta 15 hotarari referitoare la proaspete numiri in calitate de consul general. Conform acestor decizii, o serie de consuli au fost desemnați pentru a-și exercita atribuțiile in diverse orașe importante. Astfel, destinațiile pentru aceste numiri sunt urmatoarele: Barcelona, Bari, Bonn, Hong Kong, Madrid, Marsilia, Milano, Montreal, Munchen, Roma, Sevilla, Stuttgart, Varșeț, Szeget și Torino. „In cadrul ședinței de guvern de vineri, 18 august 2023, au fost adoptate cincisprezece Hotarari de Guvern privind noi numiri in funcția de consul general, șef de oficiu… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

