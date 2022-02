Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, numirea unor noi prefecti și subprefecți. in judetele Botosani, Caras-Severin, Teleorman si Valcea.Au fost numiti in functia de prefect: Sorin Cornila in judetul Botosani, Ioan Dragomir in judetul Caras Severin, Haralambie Epure in judetul Teleorman si Mihai Oprea…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, vineri dimineata, mai multe atentionari nowcasting Cod galben de vant, burnita si polei valabile in orele urmatoare in 8 judete. Pana la ora 9.00, in zona joasa a județelor Maramures și Bistrita-Nasaud se va semnala burnita care depune polei.Pana…

- Institutul Național de Statistica a publicat un studiu referitor la cele mai batrane și cele mai tinere județe din Romania. Bistrița-Nasaud ocupa un loc fruntaș in ierarhia județelor tinere. Bistrița-Nasaud se afla pe cel de-al patrulea loc in randul județelor tinere din Romania. Este urmat de Suceava,…

- Angajatii cu cele mai mari salarii sunt cei din Bucuresti, Cluj si Timis, iar cei care castiga cel mai prost sunt cei din Teleorman, Caras-Severin si Maramures, arata datele centralizate de ZF pe baza informatiilor de la Institutul National de Statistica. In topul judetelor cu cele mai mici salarii…

- Hidrologii au emis, duminica, avertizare cod rosu de inundatii pentru raul Aries, in judetul Alba. ISU Alba a transmis un mesaj RO-Alert pentru localitatile vizate, potrivit Alba24. Mai mult, puhoaiele au rupt in noaptea de sambata spre duminica un drum comunal și este impracticabil. Potrivit ISU Alba,…

- Potrivit Euronews, ninsorile abundente, dar și inundațiile fac ravagii in Serbia, Bulgaria și Albania. Zborurile au fost anulate, duminica, pe principalul aeroport din Belgrad și in multe zone au fost raportate interuperi ale curentului electric și avarii la unele cladiri. Pasagerii dintr-un tren ce…

- Vantul sufla cu putere, vineri, seara, in aproape toata țara. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis atenționari cod galben pentru 11 județe și cod portocaliu pentru alte 10 județe. Potrivit ANM, in special in zona inalta din Gorj, Valcea, Alba, Brasov, Sibiu, Arges, Prahova,…

- 106 paturi ATI sunt libere, marți, in toata țara. 1.490 de pacienți cu COVID sunt internați la Terapie Intensiva, dintre care 17 minori. Din 5 octombrie nu au mai fost mai puțin de 1.500 de bolnavi la ATI, iar cel mai mare numar in valul 4 a depașit 1.900. 2.736 de cazuri noi și 273 de decese, dintre…