Guvernul a aprobat, in ședința online de joi seara, alocarea a peste 310 milioane de lei din Fondul de rezerva pentru 31 de unitați administrativ-teritoriale in vederea asigurarii continuitații serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat a populației. Executivul a aprobat un proiect de "H.G. privind alocarea unor sume din Fondul de