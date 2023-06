Stiri pe aceeasi tema

- Sindicaliștii din Educație au ajuns la o ințelegere cu Guvernanții care vor da doua ordonanțe de urgența: una care ar urma sa faca referire la tot ce inseamna pentru viitor partea salariala pentru cadrele didactice, iar cea de-a doua privind plata orelor din perioada de greva, cu condiția recuperarii…

- Sindicaliștii din Educație cer o noua ordonanța de urgența pentru ca principalele revendicari ale cadrelor didactice nu se regasesc in actul normativ adoptat de Guvernul Ciuca. „Principala revendicare a noastra e cea legata de garantarea printr-un act normativ a faptului ca in noua grila de salarizare…

- Reprezentanții sindicatelor discuta cu cei din teritoriu, cu toți membri din țara și incearca sa iși puna la punct strategia, sa ia o decizie in privința a ceea ce vor cere astazi la noua runda de negocieri care va avea loc la 12:30.Aceasta runda de negocieri vine imediat dupa ședința de guvern de la…

- Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu i-au chemat pe sindicaliștii din Educația la o noua runda de negocieri, la Guvern, dupa discuțiile pe care le-au avut, miercuri, cu Klaus Iohannis, la Cotroceni. Profesorii au anunțat inainte de intalnirea președintelui cu șefii coaliției de guvernare ca nu accepta niciun…

- Profesorii au intrat in cea de-a doua saptamana de greva, iar elevii sunt tot in vacanta fortata. Sindicalistii din Educație raman pe pozitii, in speranta ca vor obtine cresterea salariala dorita si chiar cer presedintelui sa medieze conflictul.

- Dupa protestul sindicaliștilor din UJSLI BN (Uniunea Județeana a Sindicatelor Libere din Invațamant), afiliata la FSLI, astazi a venit randul celor din Federația Sindicatelor „Spiru Haret” Bistrița. Sindicaliștii vor ieși in strada de la 13.00. Urmeaza și un protest comun al celor doua federații de…

- Sindicatele din educatie reamintesc Guvernului ca vor majorarea salariilor, prin lege, cu 25 de procente, nu prime sau vouchere cu care ii oferteaza guvernanții in ultima saptamana. Reprezentanții greviștilor susțin ca astfel, Executivul se face singurul responsabil pentru continuarea grevei, dat fiind…

- Sindicalistii din Educatie au anuntat, miercuri, dupa intalnirea cu premierul Ciuca, la Palatul Victoria ca nu s-a ajuns la un acord si ca greva din invatamant va incepe luni, 22 mai, pentru ca promisiunile sunt nesatisfacatoare. ”Ni s-au avansat niste propuneri pe care noi le consideram nesatisfacatoare,…