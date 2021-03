Guvernul a aprobat separarea Ministerului Energiei de Ministerul Economiei ​Guvernul a adoptat în ședința de miercuri proiectele de hotarâri privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei și a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Astfel, cele doua ministere au reușit sa se separe abia dupa doua luni și jumatate de la învestirea actualului Guvern. Pâna acum au fost contopite sub Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, iar întârzierea a fost cauzata de faptul ca PNL și USR nu au reușit, mult timp, sa se înțeleaga pe companiile din subordinea celor doua ministere.



