Stiri pe aceeasi tema

- Lista proiectelor finantate, in valoare totala de 7.126.942.691,89 lei, a fost publicata pe site-ul www.mdlpa.ro. Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere de fonduri pe componentele Valul Renovarii si Fondul Local din PNRR, mai arata comunicatul de presa al Ministerului Dezvoltarii,…

- Ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, Cseke Attila, a declarat, marti, ca va incerca sa medieze deblocarea Planului Urbanistic General (PUG) al Bucurestiului. Acesta a mentionat, in cadrul unei conferinte pe tema constructiilor si dezvoltarilor imobiliare, ca nu este normal ca…

- Contractele de finantare multianuale incheiate cu beneficiarii PNDL – etapa I se vor prelungi cu pana la 2 ani, prevede un proiect de ordonanta pus in consultare publica de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA). “(1) Pentru finalizarea obiectivelor de investitii incluse…

- Ministrul, aflat joi in vizita de lucru in judetul Suceava, a semnat contractul de proiectare si executie pentru consolidarea si reabilitarea ansamblului in cadrul caruia se afla si Biserica Sf. Gheorghe, obiectiv inclus in Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Valoarea totala a contractului este de 65,93…

- Sebastian Ioan Burduja, ministrul Cercetarii, inovarii si digitalizarii, Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, Sorin Costreie, consilier de stat si reprezentantul Guvernului Romaniei pentru proiectul ELI-NP, impreuna cu Hiroshi Ueda, ambasadorul Japoniei in Romania,…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care se anuleaza amenzile aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) si returnarea tuturor sumelor incasate de catre stat din plata acestor amenzi. Legea prevede masuri referitoare la executarea sanctiunilor…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat, joi, legea prin care se anuleaza amenzile aplicate pentru necompletarea formularului digital de intrare in Romania (PLF) si returnarea tuturor sumelor incasate de catre stat din plata acestor amenzi. Legea prevede masuri referitoare la executarea sanctiunilor…