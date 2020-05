Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat amnistia fiscala propusa de Ministerul Finantelor pentru dobanzi și penalitati datorate de contribuabilii care vor achita principalul restantelor pana la data de 15 decembrie 2020.

- Guvernul a aprobat, printr-o ordonanta de urgenta, deblocarea sumei de 354 milioane de lei pentru continuarea proiectelor de realizare a unor 9 infrastructuri de apa, canalizare si management al deseurilor. " Guvernul (...) a aprobat in aceasta sedinta de Guvern o ordonanta de urgenta…

- Executivul a aprobat joi seara Ordonanta de urgenta privind modul de functionare, desfasurare si examinare in mediile universitare si postuniversitare. Potrivit documentului, activitațile de evaluare, implicit pentru finalizarea studiilor de licența, se pot realiza online.

- Sistemul National Electronic de Plata, operabil de pe ghiseul.ro, va fi extins pentru a introduce posibilitatea de plata a obligatiilor datorate bugetului general consolidat si pentru persoanele juridice si alte entitati fara personalitate juridica.Guvernul a aprobat astazi o Hotarare in acest sens.Totodata,…

- Guvernul promite bonificație pentru contribuabilii care iși platesc impozitul pe profit. Platitorii de impozit pe profit vor primi o bonificatie, calculata asupra impozitului pe profit datorat la 25 aprilie 2020, de 5 si respectiv 10%, a anunțat, joi seara, la finalul sedintei de guvern, ministrul finantelor…

- Firmele ale caror afaceri sunt afectate de pandemia cu noul coronavirus (COVID-19) vor putea sa se imprumute cu o dobanda zero și sa accese mai ușor imprumuturi avand in vedere ca acestea vor fi garantate de stat. Citiți in continuare care sunt cele mai importante prevederi ale OUG 29/2020. Facilitațile…

- Pentru sustinerea mediului de afaceri Ministerul Finantelor si ANAF au stabilit o serie larga de masuri care vizeaza obligatiile fiscal, executarile silite, dar si renuntarea la propunerea de prorogarea termenelor de depunere a declaratiilor pentru programul de sustinere si garantare a creditelor pentru…

- Ministerul Finantelor Publice anunta ca ordonanta 29, prin care Guvernul a adoptat mai multe masuri care vizeaza sustinerea mediului de afaceri in contextul crizei provocate de coronavirus, a fost publicata sambata in Monitorul Oficial, scrie Mediafax. Ordonanta cu masurile pentru sustinerea mediului…