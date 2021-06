Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat modificari la Statutul soldaților și gradaților profesioniști. In ședința de Guvern de marți, 29 iunie, a fost aprobata, la propunerea Ministerului Apararii Naționale, o Ordonanța de urgența pentru modificarea și completarea unor prevederi ale Statutului soldaților și gradaților profesioniști…

- Renate Weber a facut primele declarații la Realitatea PLUS dupa decizia CCR, care a considerat neconstituționala revocarea sa.Renate Weber a declarat, marți, la Realitatea PLUS, dupa anunțul privind neconstituționalitatea demiterii sale ca „așa era corect. Ca intr-adevar tot ce s-a intamplat in Parlament…

- „Aceștia vor beneficia de masuri de protecție sociala din cadrul operatorilor economici care sunt afectați de politici de decarbonare a UE intrucat utilizeaza combustibii fosili precum și persoanele care urmeaza a fi disponibilizate din cadrul exploatariilor miniere urnaniu neperformante din cadrul…

- Trotinetele electrice au devenit noul accesorii al anului 2021. Sunt la moda, sustenabile și, cel mai important, nu polueaza precum mașinile. Ceea ce este ingrijorator insa este faptul ca, in ultima vreme, cele mai multe dintre acestea au fost implicate frecvent in accidente rutiere. Fie ca sunt biciclete,…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de joi, o ordonanta de urgenta prin care este reglementat noul cadru de organizare a concursului pentru ocuparea functiilor de conducere din sistemul national de invatamant preuniversitar. Potrivit unui comunicat al Ministerului Educatiei, modificarile vizeaza masuri…

- Camera Deputatilor a adoptat ieri pe articole Ordonanta de Urgenta prin care prefectii si subprefectii, care acum sunt inalti functionari publici, redevin demnitari. In luna ianuarie, atunci cand Guvernul a emis ordonanta respectiva, ministrul dezvoltarii, Cseke Atilla, a argumentat ca doar ne prefacem…

- Candidații inscriși la Bacalaureat 2021 vor susține mai puține probe anul acesta, dupa ce Guvernul a adoptat ordonanța de urgența potrivit careia se echivaleaza/se recunosc probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, avand in vedere „organizarea examenului de bacalaureat in condiții…