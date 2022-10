Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 19 octombrie a.c., Hotararea pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor in turism – Masterplanul investițiilor in turism – și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de…

- Guvernul Romaniei a adoptat miercuri, 19 octombrie a.c., Hotararea pentru modificarea și completarea Hotararii Guvernului nr. 558/2017 privind aprobarea Programului pentru dezvoltarea investițiilor in turism – Masterplanul investițiilor in turism – și a criteriilor de eligibilitate a proiectelor de…

- Ministrul Antreprenoriatului și turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat ca Guvernul Romaniei a adoptat, miercuri, Programul pentru dezvoltarea investițiilor in turism – Masterplanul investițiilor in turism, dar și criteriile de eligibilitate a proiectelor de investiții in acest ...

- Ministerul Antreprenoriatului și Turismului are in vedere dezvoltarea sectorului turistic in vederea atragerii turiștilor straini in țara noastra. Programul pentru dezvoltarea investițiilor in turism urmarește dezvoltarea comunitaților locale din zonele cu potențial turistic ridicat, prin creșterea…

- Guvernul Romaniei a aprobat miercuri, 05 octombrie a.c., Memorandumul cu tema „Incadrarea schemei de ajutor de minimis – Programul național multianual pentru susținerea meșteșugurilor și artizanatului, Programul pentru susținerea IMM-urilor – in politicile economico-bugetare și financiare ale statului…

- ”Suspendarea temporara a zborurilor de catre compania aeriana Blue Air a afectat semnificativ agentiile de turism din Romania. Suplimentar fata de masurile de criza intreprinse de Guvernul Romaniei, acestea au asigurat din fonduri proprii repatrierea turistilor in conditii de siguranta, onorand astfel…

- Ministrul Antreprenoriatului și Turismului, Constantin Daniel Cadariu, a declarat ca operaționalizarea programului HoReCa 2 reprezinta o prioritate pentru el și pentru ministerul pe care il conduce. Constantin Daniel Cadariu a precizat ca la inițiativa sa a fost constituit un grup de lucru ...