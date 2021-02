Guvernul a adoptat bugetul pentru 2021. Urmează decizia finală în Parlament Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, 19 februarie 2021 proiectul bugetului de stat pe anul in curs. Actul normativ va fi transmis Parlamentului pentru dezbatere si vot. Premierul Florin Cițu, care a și facut anunțul, a precizat ca nu au fost facute modificari importante fața de proiectul de buget. „In sedinta de Guvern de astazi am aprobat Legea bugetului de stat pe anul 2021. Am aprobat legea plafoanelor a unor indicatori specificati in cadrul fiscal bugetar pentru 2021, legea bugetului asigurarilor sociale pe anul 2021 si bineinteles acestea fiind insotite de strategia fiscal bugetara pe… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

