Guvernul a acceptat două amendamente la proiectul de lege privind transportul de persoane Guvernul a acceptat doua amendamente la proiectul de lege privind transportul de persoane referitoare la extinderea valabilitatii licentelor actuale pana la 30 iunie 2021 si a termenului pentru finalizarea procedurii de selectie pentru operatorii de transport de catre Consiliile judetene pana la 1 iulie 2021, a declarat, joi, seful Cancelariei prim-ministrului, Ionel Danca. "In ceea ce priveste proiectul de lege privind reglementarea unor masuri in domeniul transportului de persoane a fost acceptat amendamentul privind extinderea valabilitatii licentelor actuale pana la 30 iunie 2021. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

